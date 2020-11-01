Ереван сообщил, что азербайджанские ВВС разбомбили город Мартакерт в Карабахе

Единый армянский информационный центр при кабмине Армении сообщил, что азербайджанские ВВС применили военную авиацию по городу Мартакерт и соседним населенным пунктам, передает ТАСС.

В результате бомбардировки есть множество разрушений, — утверждает армянская сторона.

Также сообщается, что обстреливались села верхнего подрайона Аскерана. Азербайджан открыл огонь из установок «Град» и «Смерч» по селам Аветараноц и Сзнек.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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