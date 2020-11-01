Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле на границе со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах армии на границе со стороны Армении, передает «Интерфакс».

«ВС Армении подвергли обстрелу позиции подразделений армии Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что обстрел производился в ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении по позициям армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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