Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ отправился из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, которые находятся в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока для решения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как стало известно, во время плавания они осуществят деловые заходы в ряд иностранных портов.

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