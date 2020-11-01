В США заявили о приближающейся войне с Китаем

США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение. Такое мнение в своей статье в журнале Foreign Affairs высказал известный американский политолог Кристофер Лейн.

Он считает, что отношения между Пекином и Вашингтоном схожи с противостоянием Германии и Великобритании перед Первой мировой войной.

По словам эксперта, США, чтобы избежать войны с КНР, видимо, нужно «скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова».

Кроме того, Лейн указал, что американская сторона должна перестать навязывать всему миру и Китаю в частности либеральные ценности. По его мнению, это позволило бы уменьшить напряженность. Однако он убежден, что на такой шаг Белый дом никогда не пойдет, так как это фактически будет означать конец доминирования Вашингтона в мире.