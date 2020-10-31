Японцы оценили сообщения о российских танках на Южных Курилах

Японское агентство «Киодо» сообщило о намерении России разместить свои танки на Южных Курильских островах.

Перевод публикации и комментариев опубликовал портал «ИноСМИ».

По данным японского агентства, Россия планирует разместить на островах танки Т-72Б3 в течение года или двух лет.

Японские читатели в социальной сети Twitter посчитали, что подобные действия означают конец переговоров о вопросе принадлежности Южных Курил.

«Россия говорит: «Больше вопрос Курил не поднимайте». В России проблема «северных территорий» уже решена», – написал один из комментаторов.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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