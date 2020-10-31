Азербайджан сообщил, что бои в Карабахе идут по трем направлениям
Бои в непризнанном Нагорном Карабахе идут по трем направлениям: на северо-востоке, юге и востоке. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов, пишет ТАСС.
«В настоящее время продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях», — приводятся слова Эйвазова.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бои в Карабахе: Москва ответила Еревану на просьбу о помощи
— Власти Карабаха сообщили о ракетных ударах по Степанакерту
— Советник Трампа предложил ввести в Карабах миротворцев из Скандинавии