В Армении заявили о раненых среди мирных жителей в результате обстрела Шуши

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила об обстреле вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября приняли решение не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Противник, нарушив достигнутые в Женеве договоренности о прекращении ударов по гражданским и невоенным объектам, обстрелял город Шуши, в результате чего ранены мирные жители», — написала Степанян.

По ее словам, утром 31 октября в очередной раз ракетному обстрелу подвергся Степанакерт, был разрушен центральный рынок.

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