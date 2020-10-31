В Армении заявили о раненых среди мирных жителей в результате обстрела Шуши
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила об обстреле вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября приняли решение не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта.
«Противник, нарушив достигнутые в Женеве договоренности о прекращении ударов по гражданским и невоенным объектам, обстрелял город Шуши, в результате чего ранены мирные жители», — написала Степанян.
По ее словам, утром 31 октября в очередной раз ракетному обстрелу подвергся Степанакерт, был разрушен центральный рынок.
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