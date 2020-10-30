Армения и Карабах согласны с присутствием миротворцев из РФ в зоне конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика согласны с присутствием российских миротворцев в зоне конфликта.

Политик признался, что лично он не против размещения российских миротворцев в зоне конфликта. По его словам, вмешательство российской стороны необходимо рассматривать с разных точек зрения. «Есть Москва, которая является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и есть Москва — стратегический партнер Армении», — объяснил свою мысль премьер-министр.

Пашинян также полагает, что такой вариант приемлем не только для Армении, но и для Карабаха. Но для того, чтобы российские миротворцы смогли участвовать, необходимо еще одобрение Азербайджана.

«И вообще, любой миротворец может быть задействован с согласия сторон», — сказал Пашинян, отметив, что «размещение российских миротворцев будет оптимальным решением».

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