Ереван отрицает гибель пяти тысяч своих военных в Карабахе

Ереван опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянская сторона потеряла пять тысяч военных в боях в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook.

«Информация азербайджанской стороны о наших потерях ложная», — написал Ованнисян.

Ранее Алиев заявил, что Армения потеряла около пяти тысяч человек в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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