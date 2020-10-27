В Азербайджане показали видео удара по автомобилю министра обороны НКР
Военные Азербайджана сообщили о ликвидации министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Об этом пишет издание Haqqin.az.
По информации издания, оборонное ведомство и спецслужбы Азербайджана провели совместную операцию и взяли под наблюдение служебную машину министра.
С помощью беспилотного летательного аппарата военные убедились, что Арутюнян находится в автомобиле. Затем они нанесли удар по машине из оперативно-тактического средневысотного БПЛА.
Издание также публикует видео, на котором якобы и запечатлена операция по уничтожению Арутюняна.
Официального подтверждения этой информации нет.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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