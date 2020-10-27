В Азербайджане показали видео удара по автомобилю министра обороны НКР

Военные Азербайджана сообщили о ликвидации министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Об этом пишет издание Haqqin.az.

По информации издания, оборонное ведомство и спецслужбы Азербайджана провели совместную операцию и взяли под наблюдение служебную машину министра.

С помощью беспилотного летательного аппарата военные убедились, что Арутюнян находится в автомобиле. Затем они нанесли удар по машине из оперативно-тактического средневысотного БПЛА.

Издание также публикует видео, на котором якобы и запечатлена операция по уничтожению Арутюняна.

Официального подтверждения этой информации нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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