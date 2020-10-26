НКР заявила о гибели мирного жителя при обстреле Азербайджаном села Аветараноц

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате обстрела села Аветараноц вооруженными силами Азербайджана погиб один мирный житель, передает РИА «Новости».

«В течение дня был обстрелян ряд населенных пунктов, в том числе село Аветараноц в Аскеранском районе, где час назад в результате залпового огня из РЗСО «Смерч» был убит один мирный житель, Геворк Амбарцумян», — уточнил он.

Кроме того, еще двое мирных жителей, Генрих Адамян и Андрей Амбарцумян, получили ранения.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 8.00 (7.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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