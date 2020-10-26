National Interest оценил вооружение российской подлодки Б-603 «Волхов»

Американский журнал The National Interest оценил вооружение российской дизель-электрической подлодку Б-603 «Волхов». Соответствующая статья опубликована на сайте издание.

В ней отмечается, что субмарина проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота Военно-морского флота России является подводной лодкой с «впечатляющим оружием». Речь идет о ракетном комплексе «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровых торпедах, а также современных радиолокационных системах и комплексной связи.

Автор статьи обратил внимание, что такие подлодки за свою низкую малошумность называют «черными дырами». Он также добавил, что субмарины такого типа необходимы для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

Подлодки проекта «Волхов» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На воду спущена дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов»