«Известия»: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в России завершены испытания зенитной ракетной системы С-300В4. В ходе тестовых пусков подтвердилось, что С-300В4 способна поражать не только современные цели, но и перспективные виды вооружения. В частности, речь идет об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии.

Способность поражать гиперзвуковые цели С-300В4 получила благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 км, рассказали источники.

«У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле», — заявил бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Возможности С-300В4 позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем может классическая С-300. В составе ЗРС имеются специальные узконаправленные радары и пусковые установки для поражения баллистических ракет.

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