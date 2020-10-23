Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Пальмиру
Полина Рутковская
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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры, сообщает ТАСС.
В состав помощи вошли продуктовые наборы для малоимущих семей, указано в сообщении.
Кроме того, военный оркестр авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме дал концерт для жителей города, рассказал дирижер оркестра Сергей Чубенко.
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