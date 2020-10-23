Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Пальмиру

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры, сообщает ТАСС.

В состав помощи вошли продуктовые наборы для малоимущих семей, указано в сообщении.

Кроме того, военный оркестр авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме дал концерт для жителей города, рассказал дирижер оркестра Сергей Чубенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Россия отправила 170 тонн гумпомощи в сирийскую провинцию Хасеке

Сирийские дети спели для российский военных

Российские военные передали гумпомощь детям в Сирии