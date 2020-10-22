Вашингтон намерен вооружить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами

Все эсминцы военно-морских сил США будут со временем оснащены гиперзвуковыми ракетами. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

«Это техническое новшество будет сначала установлено на наших новейших подводных лодках типа Zumwalt и эскадренных миноносцах типа Virginia. В конечном итоге все три серии эсминцев типа Arleigh Burke будут иметь такую возможность», — сказал О`Брайен.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что сухопутные силы США получат на вооружение гиперзвуковые ракеты уже к 2023 году.

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