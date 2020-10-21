Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» вошел в состав атомного флота России

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 в среду, 21 октября, официально вошел в состав российского атомного флота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что флаг Российской Федерации на атомоходе подняли в присутствии премьер-министра страны Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми крупными и мощными в мире. Они необходимы для обеспечения первенства России в Арктике и смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. «Арктика» может быть использована как в устьях полярных рек, так и непосредственно в Северном Ледовитом океане.

Как известно, еще 22 сентября от набережной АО «Балтийский завод» Санкт-Петербурга построенный по заказу Росатома атомный ледокол «Арктика» вышел в направлении Мурманска. Он на прошлой неделе прибыл в порт приписки Мурманск после ледовых испытаний и ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

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