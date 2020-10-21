Минобороны Армении заявляет о сбитом самолете Азербайджана в Карабахе

Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолет Военно-воздушных сил Азербайджана на юге региона, сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили самолет противника около 8.30 на южном направлении», – указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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