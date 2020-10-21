Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
Глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинские власти намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств. Его слова передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».
«Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать» — сказал Кравчук.
Экс-президент добавил, что ракетные катера, которые Украина собирается приобретать у Великобритании, будут в 2-2,5 раза быстрее, чем у России.
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