США изучают возможность переброски войск из ФРГ в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американских военных кругов.

Так американский военный чиновник прокомментировал высказывание главы Пентагона Марка Эспера о возможном перемещении на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из ФРГ в другую европейскую страну ближе к России.

США намерены разместить свои силы на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы, изложенные Эспером, сказал американский представитель.

«Соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с нашими союзниками в Прибалтике дали нам возможность размещения наших сил в этих странах», — заявил чиновник.

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