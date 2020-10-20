США нарастят число ракет в Европе и Азии

США нарастят число ракет средней и малой дальности в Европе и Азии, чтобы сравняться с Китаем и Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом пишет РИА «Новости».

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД», — сказал Эспер.

Он подчеркнул, что США намерены развернуть такие же силы в Европе и Азии.

«Мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», — заключил Эспер.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

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