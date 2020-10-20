США призвали РФ прекратить призывную кампанию в Крыму

Госдепартамент США призвал Россию прекратить призывные кампании в Крыму, а также «милитаризацию полуострова». Об этом в своем Twitter написала представитель американского ведомства Морган Ортагус.

По ее словам, «продолжающаяся оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым» несет угрозу для общей безопасности.

«Крым — это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», — написала Ортагус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернется» в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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