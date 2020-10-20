В Карабах привезли главную христианскую реликвию армянских военных
Военные доставили в зону боевых действий в Карабахе одну из самых почитаемых христианских реликвий в Армении — крест «Ашот Еркат», который содержит в себе частицы креста Христова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова архиепископа ААЦ Паргева Мартиросяна.
«По благословению Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II в Арцах доставлен крест армянской армии «Ашот Еркат» с частицами Святого Креста, на котором был распят Христос», — сказал Мартиросян.
По его словам, священники уже освятили реликвией «все четыре стороны света Земли Армянской», что должно принести в Карабах «мир и победу».
Крест «Ашот Еркат» (Ашот Железный) был назван в честь армянского царя X века Ашота II Багратуни. Крест является главной реликвией армянской армии.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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