Азербайджан заявил, что готов к передаче тел погибших армянских военных

Азербайджан готов к передаче тел погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики, передает РИА «Новости».

«В соответствии с духом временного прекращения огня ... была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы», — сообщила госкомиссия Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников.

Ранее советник главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как азербайджанская сторона не забирает тела убитых.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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