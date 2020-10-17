Армения подозревает Азербайджан в привлечении наемников из Афганистана

Армения заявила, что Азербайджан использует наемников и оружие из Афганистана в боях в Нагорном Карабахе. Соответствующие данные приведены в распространенном армянской Службой национальной безопасности заявлении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что о поставке боеприпасов и террористов на территорию Азербайджана свидетельствуют рейсы, осуществляемые самолетами Boeing-747 и ИЛ-76 азербайджанского авиагрузоперевозчика Silk Way из аэропорта Баку на военные аэродромы разных стран.

«Например, 16 октября был зафиксирован рейс из Баку на аэродром афганского Баграма, 17 октября — Баграм-Лашкаргах-Баку. Тот же маршрут запланирован также 18 октября», — говорится в сообщении.

В заявлении СНБ также указано, что данные о ряде указанных рейсов отсутствует в системе международных расписаний, а некоторые аэропорты не имеют международной классификации.

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