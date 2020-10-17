Спецслужбы ликвидировали боевика в ходе спецоперации в Ингушетии

Силовики в ингушской Назрани в ходе спецоперации ликвидировали боевика, который оказал сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Один боевик, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106, ликвидирован в ходе спецоперации в Насыр-Кортском округе Назрани. Спецоперация на территории около 18-этажных домов-близнецов продолжается», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что территория вблизи указанных жилых домов оцеплена. Подробности операции пока не раскрываются.

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