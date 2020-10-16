В Каспийском море стартовали учения с участием 6 российских кораблей

Военные учения начались в Каспийском море с участием шести российских кораблей, семи самолетов и свыше 400 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В маневрах будут задействованы четыре носителя крылатых ракет «Калибр» — ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг». Они произведут контрольные артиллерийские и ракетные стрельбы в море по воздушным и морским целям.

Главной целью учения является развертывание сил для обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также ликвидация условных незаконных вооруженных формирований.

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