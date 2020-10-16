Азербайджан пока не поддерживает идею по размещению наблюдателей из РФ в Карабахе

Азербайджан пока не поддерживает идею по размещению российских военных в качестве наблюдателей, контролирующих режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

«Азербайджан ведет операции не на территории другой страны, а на [территории], находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих военных уместна прямо сейчас, — подчеркнул политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео раскритиковал Турцию за вмешательство в конфликт в Карабахе

— Пашинян обратился к Франции и США по ситуации в Карабахе

— Ереван заявил о широкомасштабном наступлении Азербайджана на севере Карабаха