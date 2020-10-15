Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

Парламент Израиля утвердил мирное соглашение страны с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

Согласно сообщению, 80 из 120 депутатов кнессета (парламента) поддержали соглашение, 13 высказались против.

Отмечается, что теперь документ будет направлен на рассмотрение в правительство Израиля.

Ранее в Белом доме США было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.

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