Российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ оснастят противоминной системой «Лесочек»
Антон Демидов
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Российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ в рамках модернизации оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.
В материалах указывается, что эта система подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств.
«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — говорится в документах.
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