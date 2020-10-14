Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что китайский лидер не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия.

«Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты», — сказал он в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу.

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