Боевики из ЕС и Северной Африки погибли при подрыве склада в Сирии

В 13 километрах от сирийского Идлиба был подорван склад, где боевики хранили боеприпасы и хлорсодержащие вещества, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич. Об этом пишет РИА «Новости».

«В районе населенного пункта Маарет-Эль-Ихуан произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», — сказал Гринкевич.

Он уточнил, что на месте взрыва погибли четыре боевика из Европы и Северной Африки.

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