Потери армии Карабаха достигли 555 человек

Число военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начиная с 27 сентября, выросло до 555 человек. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министерство обороны НКР.

«По уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 555 военнослужащих армии обороны Карабаха», — говорится в сообщении.

13 октября единый информационный центр Армении сообщил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки погибли 220 азербайджанских военнослужащих.

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