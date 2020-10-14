Британия и Норвегия поднимали истребители из-за российских бомбардировщиков

Истребители Британии и Норвегии поднимались в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Северного и Норвежского морей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бомбардировщики провели в воздухе 12 часов.

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