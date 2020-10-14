Азербайджанские ВС ударили по ракетным комплексам Армении ради «безопасности населения»

Минобороны Азербайджана заявило о нанесении «упреждающего» удара по ракетным комплексам в приграничных районах Армении ради «безопасности гражданского населения». Об этом сообщает РИА «Новости».

Азербайджанская сторона утверждает, что армянские ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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