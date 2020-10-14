WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что сотни связанных с Турцией боевиков были переброшены из Сирии в Нагорный Карабах.

«Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией», --утверждается в материале и уточняется, что еще сотни готовятся к отправке.

Данную информацию якобы подтвердили два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.

По их информации, Турция вербует бойцов для участия в боевых действиях в Карабахе с июля, а с середины сентября началась отправка боевиков из Сирии в зону конфликта.

Также сообщается, что десятки боевиков уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев.

По версии сирийского мятежника, слова которого приводятся в материале, боевики из САР получают оплату в размере до $2 тыс. в месяц.

Более того, издание пишет, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила Азербайджану ударные беспилотники. Власти Турции отвергают обвинения в отправке сирийских боевиков. Власти Азербайджана также заявили, что не задействуют иностранных наемников.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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