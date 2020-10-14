Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении ракетных комплексов Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили несколько комплексов баллистических ракет Армении, сообщает азербайджанское министерство обороны.

Комплексы были размещены в приграничной зоне с Кельбаджарским районом, указано в сообщении. Азербайджанская сторона утверждает, что ракетные комплексы «были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана».

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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