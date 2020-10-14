Bloomberg: Трамп хочет вывести войска США из Сомали
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, глава государства сообщил о своем желании вывести войска ближайшим советникам. При этом стремление Трампа вызвало у американских официальных лиц беспокойство, указано в материале.
Так, члены администрации США отметили, что правительство Сомали недостаточно контролирует безопасность в государстве и вывод американских войск приведет к вакууму, которым могут попытаться воспользоваться террористы, рассказали источники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп выведет войска США из Ирака и Афганистана
— Трамп хочет вывести войска США из Афганистана до Рождества