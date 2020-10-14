Bloomberg: Трамп хочет вывести войска США из Сомали

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, глава государства сообщил о своем желании вывести войска ближайшим советникам. При этом стремление Трампа вызвало у американских официальных лиц беспокойство, указано в материале.

Так, члены администрации США отметили, что правительство Сомали недостаточно контролирует безопасность в государстве и вывод американских войск приведет к вакууму, которым могут попытаться воспользоваться террористы, рассказали источники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп выведет войска США из Ирака и Афганистана

— Трамп хочет вывести войска США из Афганистана до Рождества

— Вывод откладывается: армия США остается в Германии