Пашинян обвинил Турцию в «подстрекательстве войны» в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе не начались, если бы Турция была бы не готова в них участвовать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Такое заявление он сделал на встрече с аккредитованными в стране иностранными дипломатами, которая прошла в понедельник, 12 октября.

«Однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена», — сказал Пашинян.

По его словам, боевые действия в Карабахе стали «продолжением совместных турецко-азербайджанских военных учений». Глава правительства заявил, что Турция по-прежнему продолжает участвовать в боевых действиях в регионе. При этом участие Анкары в карабахском конфликте и «подстрекательство войны» являются публичными, указал премьер.

«Турция завербовала в Сирии наемников и членов террористических группировок и на собственном воздушном транспорте доставила их в зону конфликта», — утверждает Пашинян.

По его мнению, Анкара проводит «экспансионистскую политику», которая направлена «на восстановление турецкой империи».

«Происходящее нужно рассматривать в контексте политики Турции в Средиземноморье, в Сирии, в Ираке, в отношениях с Грецией, в отношениях с Кипром», — считает Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.