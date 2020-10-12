Кремль оценил желание Трампа заключить с РФ сделку по ядерному вооружению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что глава США Дональд Трамп надеется заключить с российской стороной сделку по ядерному вооружению перед выборами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее об этом желании Трампа написало издание Axios. Песков отметил, что пока о таком решении Трампа говорят только источники. «На источники реагировать не будем – слишком много фейков. Это горячая тема. Она является приоритетной для нас в контактах с американцами», — добавил помощник Путина.

По его словам, контакты России и США на экспертном уровне по теме продолжаются и в интересах всего мира, чтобы стороны нашли консенсус.

«Позиции хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны», — сказал Песков.

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