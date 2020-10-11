Пентагон начал изучать данные о новой межконтинентальной ракете КНДР

Пентагон изучает сведения о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, которая была показана на военном параде в Пхеньяне. Об этом ТАСС сообщили в оборонном ведомстве США.

Как сообщалось, военные КНДР продемонстрировали новое оружие во время праздничного парада по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи, который прошел 10 октября.

«Мы в курсе сообщений касательно парада. Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе», — сказал собеседник агентства.

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