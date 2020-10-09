Алиев: принципы США и РФ должны стать основой для урегулирования конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире передачи «The Connect World» на телеканале CNN рассказал, какие принципы должны стать основой урегулирования конфликта в регионе.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона является сторонником мирных переговоров и является конструктивным партнером за переговорным столом.

«Мы считаем, что выработанные США, Россией и Францией принципы должны стать основой для урегулирования конфликта», — сказал Алиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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