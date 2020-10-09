Армения сообщила о гибели еще 26 военных

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook опубликовал имена еще 26 погибших военных в непризнанном Нагорном Карабахе.

Ранее единый информационный центр Армении сообщил, что за сутки Азербайджан потерял «300 человек убитыми, 12 единиц военной техники и 17 беспилотников». По его данным, с 27 сентября в Карабахе погибли 4 369 азербайджанских военных.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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