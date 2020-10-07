Минобороны Армении: силы Карабаха уничтожили базу ГСМ Азербайджана

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы Карабаха уничтожили крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел утром.

Степанян также добавила, что ночью силовики Азербайджана предприняли попытку продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, однако их встретил ракетно-артиллерийский удар Армии.

По ее словам, после этого азербайджанские военные отступили, с их стороны имеются потери в живой силе и технике.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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