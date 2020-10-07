Ереван заявил, что Азербайджан готовит наступление, скапливаясь у границы Ирана

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские вооруженные силы готовят наступление, скапливаясь у границ Ирана, чтобы армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики не могла вести по ним огонь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уже второй день азербайджанские войска, «не имея достаточных возможностей для ведения эффективных наступательных операций, начали прибегать к явным провокациям».

Ованнисян подчеркнул, что военные подразделения Азербайджана скапливаются большими группами вдоль ирано-карабахской границы (по реке Аракс) и, «прикрываясь границей», пытаются продвинуться вперед.

Представитель армянской минобороны считает, что при помощи такой тактики азербайджанская армия пытается спровоцировать НКР на открытие огня или нанесение удара в направлении иранской границы. При этом он выразил мнение, что при отсутствии альтернативы азербайджанские военнослужащие могут отступить или убежать в Иран.

«Чтобы избежать этого, думаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить ее воздерживаться от подобных скоплений», — резюмировал Ованнисян.

В начале октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде предостерег стороны конфликта в Нагорном Карабахе от нарушения границ иранской республики. Он предупредил, что Тегеран внимательно и с большой осторожностью следит за передвижениями у приграничных территорий ИРИ. Такое заявление было сделано после того, как армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский вертолет, который впоследствии упал на территории Ирана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.