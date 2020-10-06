Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта

Министерство обороны Армении сообщило о новом обстреле Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС.

«Степанакерт вновь бомбят. Под ударом и [город] Шуши», — приводятся слова представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

— Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

— Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки по Карабаху