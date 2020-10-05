В Кремле не имеют данных о приземлении в Армении самолета РФ

Анна Светлова

В Кремль не располагает информацией относительно якобы приземления самолета специального летного отряда «Россия» в Ереване. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, не мог, я не располагаю такой информацией», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле прокомментировать прилет российского самолета в армянскую столицу.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что российский пассажирский самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RA-96019 приземлился в Ереване в понедельник, 5 октября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян выразил недовольство советнику Трампа применением Анкарой F-16 в НКР

— Источник рассказал о 93 погибших сирийских наемниках в Нагорном Карабахе

— Армянский футболист погиб в Нагорном Карабахе