Британские ВВС научились блокировать российские ЗРК С-400

Анна Светлова

Британские Королевские военно-воздушные силы (RAF) научились блокировать работу российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в тех районах, где они расположены. Об этом сообщает американское издание National Interest.

По данным NI, в сети появилась информация о расширении патрулей RAF и Королевского флота (RN) недалеко от границ России, в тех зонах, где недавно были развернуты новые дивизионы С-400.

Издание отмечает, что британские военные просканировали оборонные частоты, чтобы помочь самолетам определить уязвимости в российской ЗРС.

Если сведения достоверны, то такие самолеты-невидимки, как F-22 Raptor или F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, смогут приблизиться к воздушному пространству России на более близкое расстояние, не будучи обнаруженными мощным радаром С-400.

Сообщается также, что военные королевства изучают «дыры» в IADS (объединенной системе ПВО) и что России теперь, возможно, потребуется закрывать эти слабые места в своей системе ПВО.

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