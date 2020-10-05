Россия осуществит наблюдательный полет над Данией

Антон Демидов

Российские военные с 5 по 9 октября выполнят наблюдательный полет над Данией, пишет газета «Красная Звезда».

Сообщается, что полет будет осуществлен на российском самолете наблюдения Ту-154М-ЛК-1 с аэродрома открытого неба Ольборг. Он состоится в рамках реализации договора по открытому небу.

Как отмечается, протяженность полета может составить до 5,6 тысячи км. На борту воздушного судна будут находиться датские специалисты. Они проследят за использованием аппаратуры, уточняет издание.

Помимо этого, российская группа в данный период времени проведет инспекцию района площадью 12 тысяч кв. км на территории Дании. Российские специалисты осмотрят учебные районы и полигоны, а также проверят осуществляемую в этой стране военную деятельность, сообщает газета.

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