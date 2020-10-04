Баку сообщает о пяти раненных после ракетного обстрела Арменией по Мингячевиру

Бернст Ю.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что пять человек госпитализированы после ракетного обстрела Вооруженных сил Армении по азербайджанскому городу Мингячевир, передает РИА «Новости».

Ранее помощник президента республики Хикмет Гаджиев заявил об обстреле Мингячевира, где расположен крупный водный резервуар страны и электростанция. Минобороны Армении опровергло данное заявление.

В генпрокуратуре республики утверждают, что армянская сторона выпустила три ракеты, одна из которых попала в частный дом. В результате пять человек были госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте происшествия для уточнения списка потерпевших.

Мингечевирская гидроэлектростанция в Азербайджане — одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики и сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется также в Россию, Грузию и Иран.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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