Армения опровергает заявления Азербайджана об обстреле Мингячевира

Полина Рутковская

Министерство обороны Армении опровергает заявления Азербайджана о ракетном ударе армянских сил по азербайджанскому городу Мингячевир, сообщила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Вооруженные силы Армении не открывали огонь в направлении Азербайджана, указано в сообщении пресс-секретаря.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил о ракетном ударе по Мингячевиру, в котором расположены водохранилище и крупная электростанция. По данным азербайджанского министерства обороны, при обстреле Мингячевира и Тертера вооруженными силами Армении есть раненые.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан сообщает о ракетном ударе Армении по городу Мингячевир

— МО Азербайджана сообщает о раненых при обстрелах двух азербайджанских городов